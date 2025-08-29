Se van estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Hermosillo a estudiar a Taiwán

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Rubén Alfonso Salas Romero, Morelia Montoya Alfaro, Sebastián Martínez Navarro, Andrea Belén Bórquez Gálvez y Christian Sebastián Preciado Parra son los cinco estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) que estudiarán 10 meses en Taiwán.

Rogelio Noriega Vargas, director del ITH, dijo que estos jóvenes se formarán en una de las universidades más prestigiosas de Taiwán y sus conocimientos serán replicados en la entidad después de junio del próximo año, esto con el objetivo de aportar al Plan Sonora de Energías Sostenibles. "Van a tener una de las experiencias más bonitas de su formación profesional", expresó el director de ITH.

Los jóvenes partirán a Taiwán el próximo lunes y realizarán una estancia de 10 meses; después de este periodo de formación, deberán replicar sus conocimientos en Sonora. Nueve estudiantes del ITH, incluyendo a los que parten el lunes, son los que han formado parte de este programa de intercambio en Taiwán para aportar al Plan Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui