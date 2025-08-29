Suspenden a funcionario de Cajeme por posible conflicto de interés en contratos millonarios

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayuntamiento de Cajeme confirmó la suspensión temporal del titular de la Dirección de Presupuesto y Gasto Público, quien se encuentra bajo investigación por presuntamente otorgar contratos que superan los 3.9 millones de pesos a familiares directos. La medida se tomó tras una denuncia formal presentada por la organización civil Cajeme Cómo Vamos ante instancias municipales y estatales.

La denuncia fue interpuesta este 28 de agosto de 2025 ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) del propio municipio y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) del Estado de Sonora. En el documento, la organización detalla que el funcionario, en funciones desde el año 2022, habría incurrido en múltiples faltas administrativas graves, incluyendo conflicto de intereses, contratación indebida, abuso de funciones y tráfico de influencias.

Según la información presentada por Cajeme Cómo Vamos, los hechos se centran en el otorgamiento y pago de múltiples contratos y pedidos para diversos bienes y servicios a personas con un vínculo familiar directo con el director. Para sustentar estas acusaciones, la organización se basó en información y documentación obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como de solicitudes de acceso a la información dirigidas directamente al Ayuntamiento de Cajeme.

En su comunicado de prensa, Cajeme Cómo Vamos destacó que esta acción ciudadana es una herramienta clave para promover el cumplimiento de la ley y las mejores prácticas de Gobierno. El objetivo, señalaron, es evitar que los recursos públicos se utilicen de forma indebida y fortalecer tanto el estado de derecho como la confianza de la ciudadanía en sus servidores públicos. En respuesta, el H. Ayuntamiento de Cajeme emitió un comunicado informando de la suspensión del funcionario.

El boletín ofrecido por el ayuntamiento de Cajeme

La decisión se tomó para que haya un debido proceso de investigación del caso. La medida, se explica, tiene como fin dar seguimiento a la denuncia y permitir que la URA establezca si existe o no alguna responsabilidad. La administración municipal refrendó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a la legalidad, garantizando el derecho de los ciudadanos a un servicio público honesto y responsable.

Fuente: Tribuna