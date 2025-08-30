Alerta en el sur de Ciudad Obregón: Se forma enorme socavón en la Jalisco y 400

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Gran molestia e inconformidad ha generado entre los automovilistas de diferentes colonias del sur de la ciudad la formación de un socavón que se encuentra en el cruce de las calles Jalisco y boulevard Manuel J. Clouthier, mejor conocida como 400.

En esta ocasión, los sectores más afectados son las colonias Valle Dorado, Villa Fontana, las diferentes secciones de Misión del Sol, entre otras, además de automovilistas que habitualmente frecuentan un supermercado que se ubica en dicho crucero.

Pese a que las autoridades se han dado a la tarea de acordonar el área del hundimiento, como una señal de precaución para quienes circulan cotidianamente por la zona, la malformación de la cinta asfáltica puede ocasionar un accidente o la caída de algún vehículo, tal y como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Cabe resaltar que apenas el pasado 31 de julio apareció otro enorme socavón, el cual se formó uno en plena calle Náinari después de una intensa lluvia. De hecho hasta un vehículo particular, línea Chevrolet Beat de modelo reciente y color gris, cayó dentro del gigantesco orificio, sin explicación alguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui