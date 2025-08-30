Ayuntamiento de Cajeme entrega escrituras y brinda certeza jurídica a 120 familias

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Familias de diferentes sectores de Cajeme recibieron de parte del Ayuntamiento las escrituras de sus hogares para tener certeza jurídica.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, quien puntualizó que su administración continuará trabajando en el fortalecimiento de las familias cajemenses, con acciones como estas.

“Me da muchísimo gusto estar en estos eventos, ya que les estamos dando certeza a las familias, de que la propiedad donde viven, donde construyan su vivienda, sea algo de ellos, y por ende invaluable que puedan heredar a sus próximas generaciones”, expresó el Alcalde.

Los títulos de propiedad se entregaron a 120 familias de las colonias Jardines de Providencia, Pioneros de Cajeme, Los Presidentes, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Esperanza Tiznado, Manlio Fabio Beltrones, Mártires de San Ignacio, Aves del Castillo y Vida Digna.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha beneficiado a mil 425 familias que no contaban con documentos que les brindaran alguna certeza respecto a la posesión de sus patrimonios.

Fuente: Tribuna