Buscadoras de Ciudad Obregón marchan por el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Decenas de hombres y mujeres de todas las edades, integrantes de diferentes colectivos dedicados a la búsqueda de personas en calidad de desaparecidas, se dieron cita la tarde de este sábado en la periferia del teatro del Itson, para manifestarse, exigir justicia y solicitar el apoyo de las autoridades para continuar con sus labores de búsqueda.

Bajo el lema de 'Alcemos la voz por los que no están', las asistentes a la tradicional marcha con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas lanzaron consignas para que cesen este tipo de situaciones, las cuales se registran con regular frecuencia en el municipio de Cajeme.

Al respecto, Nora Alejandra Lira Muñoz, lideresa del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, destacó que en lo que va del presente año, ellas como colectivo tienen contabilizadas 200 personas desaparecidas y alrededor de 3 mil desde el 2018 que iniciaron con sus actividades.

Diario, día con día, desaparece una persona aquí en Ciudad Obregón, no hay día en el que no se escuche de un asesinato, de algún levantón; esas desapariciones forzadas no han parado, cada año son más, no han podido pararlas, no han podido hacer nada para que no desaparezca nadie más", indicó.

Entre los familiares de las personas que se encuentran desaparecidas, son comunes los comentarios relacionados con el hecho de que no quieren saber quiénes fueron los responsables de las desapariciones ni las causas de las mismas, solamente desean encontrar los cuerpos, para sepultarlos adecuadamente, tener un lugar para llorarles y recordarlos.

Las líderes de los colectivos destacaron que las desapariciones forzadas, conocidas coloquialmente como ‘levantones’, se registran a cualquier hora y en todos los sectores del municipio.

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue proclamado el 21 de diciembre de 2010, para concienciar sobre el uso de la desaparición forzada como estrategia para infundir terror en los ciudadanos, una fecha que según las buscadoras no debería existir.

Fuente: Tribuna del Yaqui