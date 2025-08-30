Cajeme está listo para que 67 mil estudiantes regresen a aulas este 1 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Estudiantes de más de 400 planteles de educación básica en el municipio de Cajeme regresarán a clases este lunes 1 de septiembre, informó Froylán Gámez Gamboa. "El pasado lunes 25 de agosto regresaron las maestras y los maestros a los consejos técnicos escolares intensivos previo al primero de septiembre, donde se preparan con todo el material para trabajar fuertemente durante todo el ciclo escolar 2025-2026", indicó el titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC).

“Un poco más de 67 mil alumnos regresan en Cajeme y más de 500 mil en todo el estado, por lo que nos estamos preparando todos los días para ello”, agregó. Recordó que el pasado miércoles quedó instalada una sesión permanente, donde se revisan las condiciones de infraestructura que se han estado reportando en algunas de las escuelas del municipio.

"Las principales demandas son de mantenimiento en las instalaciones hidrosanitarias, principalmente, y estamos en busca de que todas estén funcionando correctamente, los bombeos de agua en esas escuelas y algunas cuestiones eléctricas", detalló Gámez Gamboa. Sobre reportes por robos, daños o vandalismo en los planteles escolares, el funcionario aseguró a TRIBUNA que, afortunadamente, no llevan registros de acciones por atender en ese renglón. "La buena noticia es que no hemos tenido mayores complicaciones en las instalaciones de las escuelas”, comentó.

Las escuelas están listas para el regreso a clases

