Clima en Sonora para la noche hoy sábado 30 de agosto: Se esperan lluvias y descargas eléctricas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Servicio Meteorológico Nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), compartió un reporte actualizado sobre cómo será el clima durante la noche de este sábado 30 de agosto en tierras sonorenses. Según el pronóstico del clima, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctrices y posible caída de granizo en las zonas este sur, norte, costa y centro.

En la última actualización, emitida a las 18:00 horas, se informó que la combinación de dos fenómenos provocaría intensas precipitaciones para Sonora, mientras que las rachas de viento oscilarán de los 40 a 60 kilómetros por hora. En el transcurso de esta tarde-noche, el monzón mexicano y divergencia en altura sobre el noroeste de México, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora".

Específicamente para Ciudad Obregón, hay pocas probabilidades de lluvias. Entre las 19:00 y 20:00 horas el pronóstico indican que podrían caer entre 0.4 y 0.1 milímetros de lluvia. Mientras que en Hermosillo, se podría registrar una tormenta alrededor de las 18:00 horas y luego el cielo quedará parcialmente nublado. Para Navojoa, hay pronósticos de lluvia débil y máximas de 27 grados para esta noche de sábado.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Proteccion Civil alertó sobre tormentas eléctricas, calor extremo y amenaza ciclónica para este sábado. En un informe compartido a través de sus redes sociales, la institución indicó que el monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 milímitros) y fuertes rachas de viento (más de 65 kilómetros por hora) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

Clima en Sonora para el domingo 31 de agosto

El reporte emitido por la Conagua hace unos momentos, señala que para mañana domingo 31 de agosto se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en territorio sonorense. En cuanto a las temperaturas, los sonorenses se podrían enfrentar a un clima bastante caluroso, con máximas superiores a los 45 grados y rachas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui