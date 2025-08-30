Leticia González es galardonada a nivel estatal con el Premio Sahuaro

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Por su gran aportación al rubro de la cultura y educación en la región del Mayo, la maestra jubilada navojoense, Leticia Guadalupe González Flores, fue galardonada con el Premio Sahuraro’ por parte del Gobierno del Estado de Sonora.

Este reconocimiento es considerado un homenaje en torno a la importancia de valorar y aprender de las personas mayores, cuyo legado continúa siendo un pilar en la construcción de un mejor futuro para la sociedad sonorense.

González Flores dejó las aulas hace poco más de siete años, sin embargo, las clases continúan. Actualmente enseña poesía, redacción de autobiografía, pintura y oratoria en la Estancia del Adulto Mayor, así como en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Navojoa, una vocación que hoy es reconocida con el Premio Sahuaro.

Me dieron un reconocimiento por mi trayectoria en el rango educativo y cultura, gracias a lo que se ha hecho en beneficio de la sociedad, así como lo que aportamos cada día… Fue el DIF quien me postuló, yo no supe y a nivel estado se encargaron de analizar y seguir mi trayectoria, donde afortunadamente fui seleccionada y galardonada", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui