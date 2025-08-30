Marcharán hoy en Hermosillo por Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El día de hoy, sábado 30 de agosto, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Buscadoras por la Paz realizará una marcha pacífica en la ciudad de Hermosillo. Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo, invitó a la sociedad a unirse a la manifestación que iniciará a las 17:30 horas en la plaza 'Emiliana de Zubeldía' con el objetivo de visibilizar la lucha contra las desapariciones forzadas.

"La marcha culminará en la Plaza Zaragoza, donde el alcalde, Antonio Astiazarán, presentará el proyecto de la plaza 'Las Buscadoras', un espacio que rendirá homenaje a las víctimas de desaparición y a las mujeres que han liderado la búsqueda de justicia", contó.

Homenaje

La plaza 'Las Buscadoras' es el resultado de una gestión directa del colectivo con el Ayuntamiento de Hermosillo, y en su creación se contará con la participación de arquitectos y diseñadores. El día de hoy, se proyectará una representación visual del diseño de la plaza.

Según Delgado, la iniciativa busca reconocer la incansable labor de las buscadoras, así como recordar los nombres de las personas desaparecidas, quienes no deben quedar en el olvido. "Para nosotras, este día es de vital importancia, porque visibilizamos nuestra lucha y, sobre todo, mostramos que nuestros familiares no están olvidados. Aunque el 30 de agosto es una fecha especial, para las familias de las víctimas de desaparición forzada el recuerdo y la lucha son diarios", afirmó.

La líder del colectivo subrayó que la presencia de la sociedad es fundamental, aunque muchas personas no tengan familiares desaparecidos. La plaza 'Las Buscadoras' será un símbolo de resistencia y memoria. La iniciativa no solo ofrecerá un espacio para el reconocimiento a las víctimas, sino también un homenaje a las buscadoras que han fallecido y que durante mucho tiempo participaron en ello.

Fuente: Tribuna del Yaqui