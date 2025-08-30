Regreso a clases 2025: Tránsito alista operativo en Hermosillo para garantizar la seguridad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el regreso a clases este lunes 1 de septiembre, autoridades municipales prevén un incremento de hasta un 70 por ciento en la carga vehicular en Hermosillo, por lo que ya se ha puesto en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes.

Jesús Alonso Durón Montaño, comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, explicó que para este retorno de miles de alumnos de educación básica en Hermosillo, se espera un impacto directo en el flujo de automóviles durante los horarios de entrada y salida de clases.

Ante ello recomendamos a la ciudadanía salir con tiempo suficiente de sus hogares, revisar las condiciones de sus vehículos este fin de semana y planear rutas alternas para evitar contratiempos, especialmente en zonas con alta concentración escolar o en obras viales", especificó.

El operativo contempla la movilización diaria de entre 200 y 250 elementos por turno, quienes se desplegarán estratégicamente en más de 500 planteles educativos y vialidades principales como bulevar Solidaridad, Morelos y Rosales.

Durón Montaño destacó que el flujo de vehículos podría superar los 400 mil durante las horas pico, lo que representa un serio reto para la movilidad. Los horarios más complicados serán de 6:30 a 9:00 horas, de 12:30 a 15:00 horas y después de las 18:00 horas.

Además del apoyo vial, se van a realizará patrullajes preventivos para reforzar la vigilancia en planteles que han presentado incidentes de robo o vandalismo. Nuestra intención es que este nuevo ciclo transcurra sin incidentes de tipo vial", enfatizó.

Se reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad en zonas escolares (máximo 20 km/h), evitar distracciones al volante y mantener distancia entre vehículos para prevenir accidentes por alcance, uno de los más comunes durante el inicio de clases. Se espera el regreso de más de 500 mil estudiantes de nivel básico, desde preescolar hasta secundaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui