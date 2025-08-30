Retiran visa a funcionario de Sonora; se une a los alcaldes de Puerto Peñasco y Nogales

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Alejandro González González, agente fiscal de Sonora e hijo del exalcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, sufrió el retiro de su tarjeta Sentri debido a que ésta se encontraba vencida y quiso hacer uso de ella. González González se une a Óscar Castro y Juan Francisco Gim, presidentes municipales de Puerto Peñasco y Nogales, respectivamente, quienes también sufrieron la revocación de sus respectivas visas.

En declaraciones realizadas para Tribuna de San Luis, el funcionario estatal dijo que, el pasado fin de semana, intentó cruzar la frontera a través del carril Sentri, cuando agentes de Migración de Estados Unidos le solicitaron que pasara por una segunda revisión. Sin embargo, el agente fiscal aclaró que tiene posibilidades de recuperar dicho documento, aunque la decisión final quedará en manos del consulado de Estados Unidos.

El domingo pasado, crucé con mi Sentri cancelada, y no sabía que estaba cancelada, ellos me dijeron que ya me habían mandado un correo avisándome de ese asunto; supongo que la cancelaron porque no la renové a tiempo, tenía cinco años con ella", explicó el hijo del exedil de San Luis Río Colorado.

Asimismo agregó que tendrá que asistir al Consulado de Estados Unidos que se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California, y explicar la situación, pero el oficial de la oficina diplomática tendrá la decisión si se la regresa o no. En caso de que no se le entregue la visa, Alejandro González González deberá tener que volver a tramitarla y, si se la regresan, deberá acudir ante la Corte y pedir perdón por haber usado el carril sin el permiso de Estados Unidos.

Finalmente confirmó que ya realizó la cita en el Consulado, aunque de momento aún no tiene la fecha pactada. Cabe mencionar que en lo que va del año, dos alcaldes han perdido su visa. El primero fue Óscar Castro, quien en junio pasado, intentó cruzar la frontera por la garita de Lukvielle junto a su familia. Por su parte, en un video que compartió en redes sociales, Juan Francisco Gim explicó su situación migratoria tras dar a conocer la revocación de su visa el pasado 7 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui