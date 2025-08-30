"Somos voces de los que ya no están": Marchan en Hermosillo por el Día de la Desaparición Forzada

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A pesar de la intensa lluvia que sorprendió a la ciudad, integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora realizaron este sábado una marcha pacífica por motivo del Día Internacional de la Desaparición Forzada, con el objetivo de visibilizar la lucha de cientos de familias que buscan a sus seres queridos en el estado, y exigir justicia a las autoridades.

Cecilia Delgado Grijalva, representante del colectivo, destacó que la presencia en esta fecha es fundamental para recordar que las personas desaparecidas siguen siendo parte de la vida de sus familias y que la exigencia de verdad no cesa.

No queremos dejar pasar este día tan importante para todos nosotros. Somos las voces de ellos y aquí estamos, aunque nos llueva, aunque todo", expresó.

La marcha partió de la Plaza Emiliana de Zubeldía hacia las inmediaciones del Auditorio Cívico, donde se instalaron monitores y autoridades municipales, quienes presentaron el proyecto de la Plaza de las Buscadoras, un espacio simbólico en honor a quienes han desaparecido y a las mujeres que mantienen viva la búsqueda.

Según Delgado, aunque el presidente municipal no pudo asistir, se trató de un acto significativo que fortalece la memoria colectiva. El colectivo cuenta actualmente con más de 300 familias integradas, aunque no todas pudieron acudir debido a las condiciones del clima y a que otros grupos también realizaron movilizaciones en municipios como Guaymas, Empalme, Nogales, Puerto Peñasco y Cananea.

Para nosotros no es solo este día, son todos los días. Siempre buscamos justicia y verdad, porque queremos gritar sus nombres y que no sean olvidados", afirmó Delgado.

La manifestación se enmarcó en una jornada nacional de actividades en estados que buscan no solo honrar la memoria de las víctimas, sino también exigir a las autoridades mayores esfuerzos en la localización.

Marchan por los desaparecidos en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui