Transporte se encuentra listo para el regreso a clases en Hermosillo: IMTES

Hermosillo, Sonora.- Con el inicio del nuevo ciclo escolar este lunes 1 de septiembre en el nivel de educación basica, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) anunció que 345 unidades de transporte público estarán en circulación en Hermosillo para atender la alta demanda estudiantil.

Carlos Sosa Castañeda, titular del Imtes, informó que desde temprana hora el personal de inspección y vigilancia estará en paradas clave para supervisar tiempos de espera y rutas, a fin de garantizar un servicio eficiente.

Vamos a salir con todas las unidades disponibles que son cerca de 350, para ello se realizaron ajustes tras reportes en la Unison para mejorar la operación", comentó el funcionario.

Detalló, que el operativo incluye monitoreo constante y la posibilidad de hacer ajustes durante el día. Ciudadanos pueden reportar irregularidades al (800) 717 1110 o mediante la app UNE.

Transporte de Hermosillo está listo para el regreso a clases

Fuente: Tribuna del Yaqui