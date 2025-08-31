Arranca en Sonora ciclo escolar 2025-2026 con inversión histórica de más de 8 mil 600 mdp

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el regreso a clases de 440 mil estudiantes de nivel básico en tres mil 115 escuelas públicas y 60 mil en 885 planteles particulares en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño arranca este 1 de septiembre el ciclo escolar 2025-2026, bajo el compromiso de continuar fortaleciendo la educación con la inversión más alta en la historia de Sonora, que asciende a los ocho mil 634.5 millones de pesos en lo que va de su administración estatal.

Durazo Montaño señaló que en materia de uniformes escolares, para este ciclo se destinaron 316 millones de pesos para beneficiar a más de 440 mil niñas y niños de nivel básico, cumpliendo con la entrega en tiempo y forma, antes del inicio de clases. "A todos los estudiantes, así como a sus padres y madres de familia, maestros y directivos que son parte fundamental de la educación, les deseo el mayor de los éxitos para que juntos sigamos transformando a Sonora desde las aulas", expresó el mandatario estatal.

Presupuesto

Recordó que, durante su administración, se han distribuido de manera gratuita un millón 782 mil 191 de paquetes de uniformes en los 72 municipios del estado, con una inversión acumulada de mil 384 millones de pesos, lo que representa un importante apoyo a la economía familiar. Además, en este 2025 se destinaron 81 millones de pesos para la entrega de tabletas electrónicas y 30 millones para la adquisición de útiles escolares, con prioridad en escuelas migrantes y zonas vulnerables.

El gobernador resaltó que Sonora cuenta con el presupuesto de becas más grande de su historia, con un recurso aplicado de más de dos mil 666 millones de pesos durante los últimos cuatro años. Se han entregado 468 mil 831 becas a estudiantes de todos los niveles educativos.

Fuente: Tribuna del Yaqui