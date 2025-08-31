Ciudad Obregón con CALOR y TORMENTAS ELÉCTRICAS: Así estará el clima HOY 31 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 31 de agosto de 2025, Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, vivirá una jornada marcada por el calor intenso y variaciones en el cielo que irán de lo despejado a lo parcialmente nublado con tormentas eléctricas. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que debes tomar en cuenta este fin de mes.

Así será el clima en Ciudad Obregón este fin de mes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana la ciudad comenzó con 26°C y cielo mayormente nublado, registrando una sensación térmica cercana a los 29°C debido a la humedad del 84 por ciento. A medida que el sol avance, el cielo se despejara y las temperaturas empezarán a subir rápidamente, alcanzando los 34°C hacia media mañana, con sensaciones de hasta 39°C.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Durante la tarde, el clima se tornará todavía más exigente. El termómetro alcanzará los 37 a 39°C, con sensaciones térmicas que rondarán los 42 a 43°C, lo que colocará a la ciudad bajo condiciones de calor extremo. El cielo permanecerá mayormente soleado con algunos nublados dispersos, lo que puede dar la impresión de alivio visual pero no reducirá la intensidad del calor en Ciudad Obregón.

A estas horas, el índice UV alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y procurar sombra siempre que sea posible. Hacia la noche, la cabecera municipal de Cajeme experimentará un ligero descenso en las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. Los valores oscilarán entre los 29 y 32°C, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica cercana a los 36°C.

La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hasta un 15 por ciento, pero en caso de presentarse será de manera aislada y breve. Lo que sí afectará a la región son tormentas con descargas eléctricas, pero sin precipitaciones pluviales. La humedad persistirá, lo que mantendrá la sensación de bochorno en la ciudad. La madrugada del lunes continuará con condiciones similares: temperaturas mínimas cercanas a los 27°C, viento suave de dirección variable y cielo parcialmente cubierto.

No se esperan precipitaciones importantes, aunque la combinación de calor residual y humedad mantendrá la sensación térmica elevada. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel