Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS MUY FUERTES para HOY en la NOCHE en la costa y sur de la entidad

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de domingo 31 de agosto? Te recomendamos que consultes el pronóstico del clima porque están previendo lluvias para costa y sur de la entidad. Por eso en TRIBUNA te traemos el reporte completo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para tener toda la información actualizada sobre a qué hora lloverá.

De acuerdo con el boletín vespertino del SMN, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte propiciarán lluvias muy fuertes. Se prevé que se registren lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones costa y sur de Sonora. Mientras que para el norte, centro y este se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esto se espera hasta las 21:00 horas. Además, se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora.

Las autoridades señalan que: "Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas; asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios".

Lluvias para hoy en Sonora

¿Cómo será el clima para mañana 1 de septiembre?

Según la Conagua, señala que para mañana el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora y Durango; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Todas las lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

Puntualmente para Sonora se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido en la región y templado con bancos de niebla en sierras. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, y extremadamente caluroso en el noroeste de Sonora; lluvias muy fuertes en Sonora, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui