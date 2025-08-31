Clima Hermosillo HOY domingo 31 de agosto: CALOR intenso y LLUVIAS ligeras en la tarde

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 31 de agosto de 2025, la ciudad de Hermosillo enfrentará un día en el que el calor extremo volverá a ser protagonista, acompañado por cielos nublados y humedad elevada que marcarán la jornada desde la mañana hasta la noche. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, el ambiente húmedo podría generar sensaciones térmicas más intensas. Aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este fin de mes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana Hermosillo inició con 28°C y cielo nublado, registrando una sensación térmica cercana a los 31°C. La humedad alcanzó el 74 por ciento, lo que acentuó la percepción de bochorno en gran parte de la ciudad. Conforme el sol avanzó, las nubes dieron paso a momentos despejados y temperaturas que ascendieron rápidamente hacia los 33°C, con sensaciones de hasta 35 °C, lo que marcó el inicio de un día caluroso.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Durante el transcurso de la tarde, las condiciones se volverán más exigentes. El termómetro alcanzará un máximo de 38 a 39°C, acompañado de cielos mayormente nublados y una sensación térmica que podría superar los 40°C. La humedad, combinada con la radiación solar, intensificará la percepción del calor, mientras que el índice UV alcanzará niveles altos y muy altos, lo que obliga a extremar precauciones, especialmente si se permanece al aire libre.

Aunque la probabilidad de lluvia apenas llega al ocho, el cielo nublado dará cierta apariencia de alivio, aunque no reducirá de manera significativa la intensidad térmica. Al caer la noche, Hermosillo se mantendrá en un rango de entre 30 y 31°C, con cielo mayormente nublado y sensación térmica que rondará los 35°C. La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hasta 14 por ciento, aunque se prevén solo lloviznas aisladas en caso de presentarse.

El ambiente será húmedo y cálido, con viento débil y rachas variables que no superarán los 20 kilómetros por hora. Durante la madrugada del lunes, la ciudad descenderá hasta los 28°C, con cielo parcialmente nublado y sensación térmica cercana a los 33°C. Aunque la probabilidad de lluvia será mínima, la humedad persistirá, manteniendo una atmósfera pesada que prolongará la sensación de bochorno durante las primeras horas del día siguiente.

