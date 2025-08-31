Clima Sonora HOY 31 de agosto: Conagua advierte LLUVIAS intensas, calor y fuertes vientos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si pensabas que este domingo 31 de agosto de 2025 sería un día tranquilo en Sonora, el clima tiene otros planes. El estado amanecerá con cielos cargados de nubes y se prepara para una jornada marcada por lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y hasta la posibilidad de granizo. Todo esto, combinado con temperaturas que rebasarán los 45°C. Aquí el pronóstico completo de las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Sonora este fin de mes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana de este domingo, el ambiente en Sonora se sentirá cálido, mientras que en las zonas serranas predominará un clima más templado. No obstante, conforme avance la tarde, las temperaturas escalarán rápidamente hasta volverse calurosas y muy calurosas, especialmente en el noroeste, donde se esperan valores superiores a 45°C.

Así será el clima en Sonora este domingo 31 de agosto. Foto: Conagua

Por otra parte, las autoridades meteorológicas señalan que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica serán los principales responsables de que Sonora reciba lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y granizo. Estas condiciones no solo podrían afectar la visibilidad en carreteras, sino también aumentar el riesgo de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas y rurales.

Además, el viento se hará presente con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar la caída de árboles y anuncios en distintas ciudades del estado. Por la tarde, el contraste será más evidente: mientras las tormentas se desarrollan en distintos puntos del estado, el calor extremo no dará tregua en el noroeste, sobre todo en municipios cercanos a la frontera. El índice de rayos ultravioleta (UV) llegará a niveles críticos, por lo que será clave usar protector solar.

Durante la noche en Sonora, el ambiente se mantendrá caluroso en la mayor parte del territorio, aunque las lluvias continuarán en algunas zonas del centro y sur del estado. Las tormentas podrían extenderse con descargas eléctricas y rachas de viento que compliquen la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al transitar en carretera y en zonas cercanas a ríos y arroyos.

Esta será una jornada para extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil, pues la mezcla de lluvia, granizo, viento y temperaturas extremas podría generar afectaciones en distintos puntos del estado.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)