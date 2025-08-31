Entrevista con Froylán Gámez Gamboa: Con la SEC al frente, Sonora vuelve a las aulas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Más de 400 mil niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases este lunes 1 de septiembre en Sonora, en un universo de más de cuatro mil planteles educativos: 700 particulares y tres mil 115 públicos, donde se concentraron los trabajos de rehabilitación y preparación por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). Además, serán 33 mil maestras y maestros quienes se incorporen al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

En entrevista con TRIBUNA, el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó que se realizaron acciones en infraestructura, entrega de uniformes, libros y becas, así como programas de seguridad y salud, con el propósito de garantizar un regreso seguro y con mejores condiciones para la comunidad escolar.

Pregunta: Secretario, iniciando de cara, ¿cómo llegamos a este nuevo ciclo escolar? ¿Cómo llegamos en tema de infraestructura y preparación? Es la primera vez que entramos en septiembre, el calendario se recorrió una semana.

Froylán: "Llegamos al ciclo escolar 2025-2026 con muchas herramientas educativas que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha puesto a disposición de las niñas y niños de educación básica. Son uniformes escolares gratuitos para los 440 mil alumnos, libros de texto gratuitos que ya están en las escuelas de manera anticipada, y becas no solo para educación básica, sino también para jóvenes universitarios.

La beca universal Rita Cetina Gutiérrez ya la reciben todas y todos los alumnos de secundaria. Y en enero, durante este ciclo escolar, arrancaremos con el registro de primaria y posteriormente preescolar, para tener cobertura total. Es una herramienta que apoya a las familias económicamente y que busca que el único objetivo de las y los niños sea estar en las aulas y no en las calles. Queremos que continúen su educación durante toda su vida académica y sean jóvenes y profesionistas exitosos, capaces de incorporarse al mercado laboral".

Pregunta: En cuanto a infraestructura, ¿cómo se encuentra el estado de los planteles?

Froylán: "Hay varias vertientes. La Secretaría de Educación y Cultura atiende el mantenimiento de los planteles. Lo que más nos solicitan son reparaciones de hidroneumáticos, temas eléctricos, impermeabilizaciones y mantenimientos generales.

El ISIE (Instituto Sonorense para la Infraestructura Educativa) se encarga de la ampliación de infraestructura educativa: construcción de aulas, tejabanes, canchas deportivas. Para este año, entre mantenimiento e infraestructura educativa, se destinan más de 600 millones de pesos del ejercicio fiscal 2025.

También está el programa federal La Escuela es Nuestra, que este año destina más de 500 millones de pesos. Cubre a más de dos mil 500 planteles de educación básica y 90 de educación media superior. Estos recursos se ejercen directamente a través de madres y padres de familia, quienes deciden si se usan para canchas de pasto sintético, adquisición de aires acondicionados u otras necesidades.

El año pasado entregamos más de mil 103 aires acondicionados. Este año vamos a entregar más de 250 adicionales para sustituir aquellos que ya no funcionen. Durante este receso escolar trabajamos en más de dos mil 300 de los tres mil folios de atención que teníamos, priorizando los que pudieran impedir el regreso a clases.

Tuvimos incidentes por cuestiones climáticas: dos tejabanes que se volaron, uno en La Colorada y otro en Tepache, ya atendidos; dos bardas caídas por accidentes viales, en Hermosillo y Nogales; y otra barda que se vino abajo en Obregón por lluvias. Era una barda vieja, construida por vecinos. La sustituimos con malla ciclónica de manera provisional y trabajaremos en su reconstrucción".

Pregunta: ¿Hubo afectaciones por vandalismo? ¿Cómo se trabajó con los padres de familia?

Froylán: "Sí, es un tema muy importante. Desde enero de este año lanzamos el programa Escuela Segura Siempre. Antes solo se reforzaba la seguridad en periodos vacacionales, ahora es todo el año. Queremos que los planteles estén vigilados los 365 días, para evitar afectaciones que obliguen a destinar recursos no programados.

Hemos tenido los mejores resultados de los últimos tiempos: el vandalismo prácticamente se ha nulificado. Trabajamos con madres y padres de familia mediante chats de los comités de seguridad escolar, con vecinos que vigilan los alrededores y denuncian cualquier anomalía al 911, y con los municipios, a quienes solicitamos apoyo para rondines de policía.

El cuidado del patrimonio inmobiliario de las escuelas corresponde también a los ayuntamientos, igual que cuidan las casas de las familias. En su momento hubo detenciones, principalmente en Hermosillo, que era el municipio con más incidencias. Además, se ha difundido que el código penal del Estado establece sanciones de cárcel a quien dañe el patrimonio escolar, y hay una iniciativa de ley para aumentar esas penas, incluyendo a quien compre material robado.

En Hermosillo detectamos 20 escuelas con mayor incidencia y desde diciembre instalamos sistemas de monitoreo y alarmas. Esto redujo considerablemente los índices de robo, al grado de que hoy prácticamente no tenemos robos en escuelas públicas de educación básica".

Pregunta: Secretario, veo que se ha trabajado fuerte en infraestructura y uniformes escolares. Pero hablando ya en materia de aprendizaje, ¿cuáles son los retos educativos para este nuevo ciclo?

Froylán: "Sonora ha avanzado mucho. Hemos reactivado actividades que estaban detenidas, como los juegos de educación física y deportivos. Hoy Sonora ocupa el tercer lugar nacional en el medallero de educación básica, junto con dos estados más. Eso fue un logro muy significativo.

Organizamos los juegos estatales en la Arena Sonora, con dos mil 500 niñas y niños participantes. Muchos de ellos me decían que su motivación, además del deporte, era conocer Hermosillo porque nunca habían venido. También llevamos una delegación de más de 400 niñas y niños a Puebla, lo cual fue muy satisfactorio.

Es fundamental seguir impulsando el deporte y la activación física. Sonora es el único estado que entregó uniformes deportivos a los mil 115 maestros de educación física, junto con equipamiento y material deportivo. Queremos llegar al primer lugar en el medallero.

Además, impulsamos el programa Vive Saludable, Vive Feliz, en el que estamos censando a niñas y niños de primaria. Ya llevamos más de 63 mil censados con expediente clínico. Los resultados muestran que 45 por ciento tiene sobrepeso u obesidad y 5 por ciento desnutrición. Con esta información trabajamos con las familias en hábitos de alimentación y salud.

El censo incluye también salud bucal y visual. Sonora ha sido reconocido porque el 98 por ciento de los padres de familia descargaron los expedientes clínicos. Esto permitirá una atención integral.

Otro reto es reforzar la educación artística, cívica, cultural y el fomento a la lectura. El gobernador invirtió 27 millones de pesos en material bibliográfico para reactivar las bibliotecas escolares. En total, en su administración se han invertido casi mil 400 millones de pesos en uniformes gratuitos y más de dos 600 millones en becas. Cuando llegué al Instituto de Becas no había presupuesto porque había becas anunciadas y no pagadas; hoy es una política de justicia social que cumple.

A partir de septiembre el gobernador anunciará la entrega de útiles escolares gratuitos. Vamos a avanzar para que más de la mitad de los alumnos de primaria ya cuenten con ellos, hasta llegar a la universalización. Lo mismo que con las becas: el objetivo es que todos los estudiantes de universidades públicas tengan una. Hoy más del 30 por ciento de los universitarios en escuelas públicas cuentan con beca".

Pregunta: Y en lo personal, ¿qué sigue para Froylán Gámez? ¿Considera una candidatura?

Froylán: "Ahorita estoy enfocado en el sector educativo, en todos sus niveles. Lo más importante es cumplir la instrucción del gobernador: trabajar con resultados para todas y todos.

En el futuro, un trabajo bien hecho puede redituar en un reconocimiento social. Si en su momento existe ese reconocimiento y un apoyo político, estaría preparado para asumir una candidatura o continuar dentro de la estructura de gobierno.

Si soy invitado y hay respaldo social, por supuesto que podría participar. Pero actualmente mi tarea es trabajar en educación: básica, media superior y superior, donde hay una política muy fuerte de la presidenta para ampliar espacios y garantizar que todos tengan la oportunidad de estudiar.

En su momento, cuando los partidos abran convocatorias, si hay reconocimiento social y se me invita, consideraría participar. Y si hay continuidad en el gobierno y se me solicita colaborar en un área, también lo haría con mucho gusto".

Fuente: Tribuna del Yaqui