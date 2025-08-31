Sonora renueva su Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Perfiles de los nuevos magistrados

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Sonora dio un paso histórico en la renovación de su Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE), al elegir mediante voto ciudadano a tres nuevos magistrados que formarán parte del máximo órgano judicial del estado. La elección, parte de la reciente Reforma Judicial, permitió a la población participar activamente en la designación de quienes tendrán la responsabilidad de dictar justicia en la entidad.

Con este mecanismo, los sonorenses eligieron a Ana Patricia Briseño Torres, con 119 mil 484 votos; Violeta Ybarra Escalante, con 75 mil 341; y Eduardo Sánchez Moreno, con 129 mil 963 votos. Por eso TRIBUNA te comparte los detalles de quiénes son los nuevos magistrados.

Ana Patricia Briseño Torres, designada anteriormente como comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI), cuenta con experiencia legislativa y administrativa. En 2024 participó en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, evaluando perfiles para jueces y magistrados, y previamente colaboró con Sergio Gutiérrez Luna en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora.

Ana Patricia Briseño Torres

Violeta Ybarra Escalante, licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora (Unison) y maestra en Proceso Penal Acusatorio, ha desarrollado su carrera en distintos juzgados y tribunales de Sonora y Baja California. Su trayectoria incluye cargos como secretaria judicial y actuaria, participando en la administración de justicia en tribunales colegiados y juzgados de distrito.

Violeta Ybarra Escalante

Por su parte, Eduardo Sánchez Moreno acumula 25 años de trayectoria en el Poder Judicial sonorense. Inició como asistente en 1999 y ha escalado hasta convertirse en una figura clave del sistema, defendiendo la transparencia y promoviendo la comprensión ciudadana sobre leyes y derechos, especialmente en el marco de la Reforma Judicial que buscó abrir la participación a la ciudadanía.

Eduardo Sánchez Moreno

Fuente: Tribuna del Yaqui