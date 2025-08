Ayuntamiento de Navojoa busca administrar baños de Mercado Municipal; son "una minita de oro"

Navojoa, Sonora.- Se estima que los ingresos por el uso de los baños públicos en el Mercado Municipal de Navojoa ascienden a poco más de 270 mil pesos mensuales; sin embargo, este dinero no es manejado por el Ayuntamiento, sino por un particular, por lo que regidores piden intervenir en su administración. Esto porque se considera que son una "minita de oro" para los locatarios.

De acuerdo a los ediles, el manejo de dicho recurso actualmente le corresponde a la Unión de Locatarios del Mercado Municipal 'Manuel Ávila Camacho'; no obstante, el convenio por su administración se encuentra vencido desde hace 15 años.

Eduardo Armenta Cázares, regidor presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación, denunció que existe poca claridad en la administración de los recursos obtenidos por el uso de los baños públicos, asegurando que no hay un informe detallado de gastos.

¿Cómo es posible que el dinero que entra sí me lo reportan, pero el dinero que sale no? Sacando cuentas del dinero que entra, porque el reporte lo mandan a medias, son aproximadamente nueve mil pesos diarios… A mí se me hace alarmante y mi pregunta es: ¿Por qué un ente privado administra tanto dinero? El cual no nos queda claro hacia dónde va", puntualizó.