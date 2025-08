Buena noticia: El pequeño 'Danny' toca la campana de la vida en Ciudad Obregón luego de más de tres años

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En marzo del 2022, a sus 4 años de edad, Daniel Alfonso 'Danny' fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, lo que significó un duro golpe para su familia. Pero finalmente logró tocar la campana de la vida.

"Fue un pacientito de alto riesgo debido a que tardó mucho tiempo en dar negativo en sus estudios. Hace tres años me lo mandaron a México para valoración de trasplante de médula porque las quimios no estaban haciendo efecto en su cuerpo", recordó Mily Morales, madre del pequeño. "El niño tenía mucha toxicidad en su cuerpo, no caminaba, estuvo un año y medio en silla de ruedas y gracias a terapias y medicamentos volvió a caminar", explicó.

Después de tres años y medio, Danny tocó la campana de la vida, dando por terminado su proceso de quimioterapias. "Me siento muy orgullosa de mi bebé, contenta y en paz; por fin logro sentirme tranquila. Es el niño más valiente del mundo y él puede con todo", aseguró.

Mensaje para otras madres

"Tengan mucha paciencia y mucha fe, es un proceso que se tiene que vivir con mucha fuerza y esperanza, sin rendirnos jamás". Daniel tenía tres años sin poder realizar actividades como meterse a una alberca, estar en el sol o hacer deportes, pero hoy, a sus 7 años de edad, está redescubriendo y volviendo a vivir luego del toque de campana en el área de oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fuente: Tribuna del Yaqui