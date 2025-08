Alerta en Sonora: Se registra SISMO en Guaymas de magnitud 4.2; ¿Se registraron daños?

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Las autoridades de Sonora han lanzado una alerta para el municipio de Guaymas, esto porque se registró un sismo de magnitud 4.2; el suceso tuvo lugar la madrugada de este miércoles 6 de agosto de 2025 a las 00:20 horas, según lo informado por el Sismológico Nacional. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que no hubo daños.

Mediante un boletín compartido en redes sociales, la CEPC informó: "La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que se registró un sismo de magnitud 4.2 al suroeste de Guaymas, sin que se hayan presentado daños, personas lesionadas o llamadas al número de emergencias 911".

Se dijo que el sismo ocurrió a 63 kilómetros de Guaymas y fue imperceptible para la mayoría de la población. "Protección Civil mantiene vigilancia en la zona en coordinación con las autoridades locales". En redes sociales, muchos ciudadanos advirtieron que no asistieron al movimiento, pero se mostraron sorprendidos.

Sismo registrado en Guaymas

Se espera que durante las próximas horas las autoridades informen sobre posibles réplicas que se pudieran tener en el municipio, pero de momento se dejó claro que no hay daños o personas lesionadas. El 3 de enero de este año se registró otro sismo en Guaymas de 4.7 grados; eso fue alrededor de las 7:23 horas. Mientras que el pasado 3 de mayo se registró otro sismo de 4.0 grados, esto cerca de las 9:55 horas, a una distancia de 71 kilómetros.

¿Qué hacer ante un sismo?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) tiene un protocolo establecido de cómo actuar en caso de un sismo para proteger la vida y reducir los riesgos. Antes del sismo debes tener un plan familiar o laboral de Protección Civil; esto incluye identificar zonas de seguridad dentro y fuera. También se debe reforzar la estructura de la vivienda o inmueble en caso de ser necesario. Es recomendable tener un botiquín, linterna, radio de baterías y documentos importantes preparados.

Durante el sismo se debe actuar con calma: No gritar, no correr, no empujar. Se debe mantener alejado de ventanas, vidrios, muebles altos o cualquier estructura que se pueda caer. Si estás en el exterior, debes alejarte de edificios, postes, cables, árboles y marquesinas. Además, si estás conduciendo, debes detener la marcha del vehículo y quedarte dentro hasta que se pare el movimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui