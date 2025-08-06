Clima en Sonora: ¿Afectará la tormenta tropical 'Ivo'? CHUBASCOS FUERTES en estos municipios hoy en la NOCHE

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 6 de agosto se formó la tormenta tropical 'Ivo', que aunque no tiene afectaciones directas para Sonora, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sí están previendo chubascos fuertes y descargas eléctricas para las siguientes tres horas en varios municipios de la entidad. Aquí en TRIBUNA te contamos en qué regiones del estado se esperan estas ligeras precipitaciones para que no te tomen por sorpresa.

El reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reporta que se tienen proyecciones para el desarrollo moderado de tormentas sobre la sierra de Bacoachi hasta Villa Hidalgo, sobre el noroeste; así como algunos núcleos aislados sobre El Sásabe. Para el sur de Sonora se prevé un desarrollo sobre la sierra de Yécora que avanzará hacia el poniente del territorio, desplazándose por Tecoripa y Suaqui Grande al atardecer. Tampoco se descarta que las tormentas pudieran acercarse al Valle de Guaymas cayendo la noche de hoy. "Esta actividad pudiera generar chubascos fuertes, descargas eléctricas, viento de tormenta y condiciones para la caída de granizo", cita el boletín de Protección Civil.

Las condiciones previstas por Protección Civil

Mientras que, por su parte, la Conagua indica que se tendrá posibilidad de chubascos fuertes y tormentas eléctricas en las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora de 18:00 a 21:00 horas. Se prevé un viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. "El monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa", afirma el boletín vespertino del SMN.

Para mañana jueves 7 de agosto se espera en Sonora un cielo con nubosidad dispersa; sin embargo, se mantendrá un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso.

Se esperan chubasco por las próximas tres horas

¿A quién afecta la tormenta tropical 'Ivo'?

Se espera que para mañana jueves 7 de agosto este fenómeno se desplace frente a las costas del occidente mexicano, dejando lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Por el momento, se formó al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, lo que ocasionará lluvias en estos dos estados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua