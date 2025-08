Derrame en el Río Sonora cumple 11 años; denuncian simulación del gobierno e impunidad de Grupo México

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tragedia del Río Sonora cumple este miércoles 6 de agosto de 2025, 11 años y la exigencia por parte de los afectados es la misma: justicia. Las víctimas del derrame de sulfato de cobre acidulado proveniente de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM), afirman que la empresa sigue en total impunidad. Mientras que las autoridades no avanzan y solamente simulan.

El derrame del Río Sonora es el peor desastre minero del que se tiene registro en México. Afectó a 22 mil habitantes en ocho municipios, pues fueron derramados 40 mil metros cúbicos. Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) denuncian que, a 11 años de los hechos, las afectaciones ambientales, de salud y sociales para pobladores del Río Sonora y Bacanuchi. Aunque diversas autoridades han intervenido en el tema, no existe la reparación del daño y menos una garantía de que no volverá a suceder.

Las afectaciones que dejó a la salud

Los Comités de Cuenca Río Sonora acusan que Grupo México sigue operando, ganando miles de millones y sin rendir cuentas. “A la fecha, la justicia no ha tocado las puertas del río; el dolor sigue presente en cada familia, en cada enfermedad, en cada día sin agua limpia”. Diversas investigaciones y estudios realizados por autoridades de salud han comprobado que existe la intoxicación por metales pesados entre los habitantes del Río Sonora; esto ha provocado el aumento de los casos de cáncer, problemas cardíacos y de la piel, y también enfermedades renales. También se le atribuye a la contaminación generada por el derrame trastornos de salud mental. Ante esto, los habitantes del Río Sonora han pedido a la Secretaría de Salud, así como a las demás autoridades, que se reconozca públicamente las afectaciones provocadas por el derrame. También piden que lleve a cabo un programa de exámenes de seguimiento para las personas afectadas y un plan de monitoreo a largo plazo.

El derrame en agosto de 2014

Sin intención de reparación

Los afectados también han visto que, pese a las promesas de las autoridades, las medidas que actualmente se aplican resultan insuficientes y no están bien hechas. Han afirmado que los diálogos con las autoridades no son resolutivos y señalan que se permite la simulación de justicia con discursos sin fondo y encubrimiento para Grupo México. Fernanda Hopenhaym Cabrera, directora de la organización PODER, la cual ha dado un acompañamiento permanente a los afectados por el derrame, señala: "La contaminación continúa, las comunidades no tienen agua limpia y los casos de enfermedades van en aumento, por lo que Grupo México sigue obteniendo ganancias multimillonarias sin asumir su responsabilidad".

Cabe señalar que diversos comités locales han emprendido acciones legales ante instancias nacionales e internacionales, siempre en búsqueda de la reparación integral que se traduce en tener atención médica especializada, estudios toxicológicos continuos, agua potable segura y remediación efectiva del ecosistema contaminado. Además, exigen una sanción ejemplar para la empresa.

Gobierno presenta plan

En mayo pasado, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que se busca actuar de forma inmediata en el tema. De acuerdo con la funcionaria, se ha presentado una propuesta enfocada en remediación, agua y salud, y dijo que no se tomarán decisiones sin antes preguntárselo a las víctimas. Sin embargo, los afectados denuncian que esto es mera simulación, pues desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nada se ha realizado de forma concreta.

Resistencia

El pasado domingo 3 de agosto de 2025, se realizó el III Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora en el Museo de Arte de Sonora (Musas). En este se presentaron talleres, charlas informativas, presentaciones artísticas y conciertos que abordaron la defensa del territorio; ahí mismo se exigió una vez más justicia, atención a la salud y reparación ambiental para las comunidades afectadas.

