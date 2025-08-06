Investigan extraña aparición de animales muertos en Laguna del Náinari de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Usuarios de redes sociales mostraron su preocupación por la aparición de animales muertos por dentro y fuera de la Laguna del Náinari en Ciudad Obregón, entre los que se encuentran iguanas, peces y tortugas.

A través de varias publicaciones, piden incluso que se investiguen las causas del deceso de esas especies, que se han convertido en uno de los mayores atractivos de las personas que visitan el turístico punto. Respecto a la mortandad de la fauna de la laguna, esta casa editorial entrevistó a Juan Carlos Salguero, director de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, quien informó que están enterados de algunos casos.

En cuanto a la iguana que salió publicada, según testigos la atropelló un camión; sin embargo, sólo descubrimos una", precisó.

Ante los cuestionamientos de los mismos visitantes, que apuntan a otras iguanas, una tortuga y peces muertos, señaló: "Es natural o normal, como cualquier ciclo de la naturaleza, que haya decesos de animales. Nosotros hacemos monitoreos constantes en la calidad del agua; es lo que estamos tratando de tener en las mejores condiciones posibles", abundó. Explicó a TRIBUNA que el pasado 21 de julio se realizó el más reciente análisis a las aguas de la llamada 'Novia de Cajeme'.

"Salió todo muy bien, se checaron los niveles de oxígeno, otros componentes químicos y nutrientes que tiene el agua, que todo esté en los parámetros normales. También se encontraron dos bagres muertos de tamaño considerable, se les practicó la autopsia y no se encontraron signos de alguna situación que nos ponga en alerta", aseguró.

Agregó que Desarrollo Rural los apoya a realizar los estudios. "El doctor Baena es quien nos ayuda a hacer estos análisis. Nos comenta que, en su experiencia, los peces muy grandes, al crecer bastante, requieren de mayor cantidad de oxígeno y son los que, principalmente, se ven afectados, porque la laguna es un cuerpo de agua que no tiene circulación, no está conectado al canal bajo", explicó. Cabe señalar que el nivel del agua se encuentra al 100 por ciento de su capacidad, dando una mayor oxigenación al lago.

Fuente: Tribuna del Yaqui