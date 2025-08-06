Organizan la toma de protesta de nuevos funcionarios judiciales en el Congreso de Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado ya organiza la logística para la ceremonia de toma de protesta de los 50 nuevos funcionarios del Poder Judicial Local que asumirán su cargo el 1 de septiembre. Omar del Valle Colosio, presidente del Congreso de Sonora, comentó que, en la misma sesión en la que se inaugurará un nuevo periodo ordinario de sesiones, se tomará protesta a los 50 nuevos integrantes del Poder Judicial Local.

Señaló que también se elegirá una mesa directiva que fungirá durante un año, como en el Congreso de la Unión, ya que se homologó la Ley Federal con la local para estar a la par. "Iniciaría el nuevo periodo legislativo, el segundo periodo legislativo del congreso y entraría una nueva mesa directiva", comentó al respecto Omar del Valle. La mesa directiva presidida por Omar del Valle Colosio estuvo a cargo desde el 1 de septiembre del 2024.

Para poder tomar protesta a los nuevos funcionarios del Poder Judicial, primero, el Congreso de Sonora debe modificar las leyes secundarias, las cuales fueron recibidas por correspondencia esta semana. Se tiene programada una sesión extraordinaria de pleno para el próximo 22 de agosto, donde se discutirán, entre otros temas, dichas reformas a las leyes secundarias del Poder Judicial de Sonora para que el Congreso de Sonora tenga la facultad para tomarle protesta a los nuevos integrantes.

En la reunión extraordinaria, también se discutirán la propuesta de creación de un nuevo órgano de transparencia en Sonora y la reforma a salud enviada por el gobernador, Alfonso Durazo, con la que se busca modificar el Consejo Estatal de Salud Pública para un mejoramiento en el sistema. En el transcurso de la semana, la diputación permanente convocará a la sesión de pleno.

Se postularon 154 personas para los diferentes cargos de elección popular al Poder Judicial en Sonora en el proceso 2024-2025, que fue el primero en su tipo y tuvo una participación ciudadana por arriba del 11 por ciento, con resultados favorables. 39 jueces y juezas de diferentes materias asumirán su cargo el 1 de septiembre en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui