Por clima extremo: DIF Municipal activa el albergue ante ola de calor en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) activó el dispositivo de habilitación especial del albergue 'Club de Leones' para el refugio de las personas propensas a sufrir algún golpe de calor o deshidratación en Navojoa.

De acuerdo a Protección Civil, se espera que la temperatura máxima ascienda a los 45 grados, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones.

De igual manera, las autoridades mencionaron que el albergue se encuentra habilitado para las familias que son víctimas de las recientes lluvias, especialmente en las áreas rurales.

Como lo fue el caso de una madre y sus cuatro hijos, quienes fueron afectados por las lluvias en Agiabampo.

El bienestar de las familias es prioridad. Esta madre y sus hijos no están solos; cuentan con todo nuestro respaldo", dijo Luz Argel Gaxiola, presidenta de DIF.

Fuente: Tribuna del Yaqui