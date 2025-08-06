Sonora: Unión de Usuarios de Hermosillo convoca a marcha por apagones de la CFE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Ante los apagones constantes que han dejado sin luz a cientos de colonias durante horas, e incluso días, en medio de temperaturas extremas que rebasan los 45 grados centígrados, la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) convocó a una marcha de protesta contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para este sábado 23 de agosto a las 18:00 horas en el Jardín Juárez.

El dirigente de la UUH, Ignacio Peinado Luna, denunció que esta crisis energética ha afectado gravemente a miles de familias que pierden alimentos, medicamentos refrigerados e incluso deben salir de sus casas a buscar refugio por el calor. Detalló que transformadores que explotan, circuitos saturados y fallas constantes en colonias como Puerta del Rey, Palo Verde, La Cholla, entre muchas otras, reflejan un abandono del sistema eléctrico. "La CFE ha sido rebasada por la demanda y no cuenta con la capacidad ni la infraestructura suficiente para garantizar el suministro", afirmó.

De la misma forma, calificó como inaceptable que la CFE justifique los cortes por vandalismo cuando el problema, aseguran, es estructural y previsible cada verano. "Desde la Unión de Usuarios vamos a exigir una solución inmediata. También pediremos que el acceso continuo a la energía eléctrica sea reconocido como un derecho constitucional", finalizó Peinado Luna.

Profeco instala módulo especial para atender la problemática

Para atender de manera directa los problemas con el servicio eléctrico, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sonora habilitó un módulo especial en sus oficinas con enlace inmediato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La delegada de Profeco en Sonora, Ana Guízar Valenzuela, dio a conocer que este punto de atención busca agilizar las quejas ante los apagones que han afectado a Hermosillo durante la ola de calor de las últimas semanas.

"Invito a la población a acudir si enfrentan fallas no resueltas en sus hogares o empresas, ya que este mecanismo permite canalizar reclamos sin largas esperas y nosotros hacemos ese enlace para ayudar a las familias que lo requieran, aseveró Guízar Valenzuela.

Fuente: Tribuna