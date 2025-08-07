Alfonso Durazo garantiza atención y protección a víctimas de violencia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida por primera vez en Sonora, una estrategia integral que busca transformar la atención institucional con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y restitución plena de derechos. Esto se materializa a través del Programa de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Extrema, así como del proyecto de la Estancia Temporal Estatal para Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de violencia extrema.

La estancia temporal representa una inversión superior a los 21 millones de pesos y actualmente presenta un avance físico del 25 por ciento. El proyecto contempla áreas comunes, de servicio, de atención, y recámaras para atender a 21 familias de manera simultánea.

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sonora, María del Rocío Chávez Murillo, presentó este programa durante un encuentro con representantes de diversas instituciones, organizaciones y empresarios. Detalló que las acciones están enfocadas en construir entornos más seguros para las familias sonorenses, como la creación de la primera estancia temporal para mujeres y sus hijas e hijos, ubicada en Hermosillo.

Invito y agradezco a todas las mujeres a trabajar en conjunto, porque así es como más se puede potenciar la ayuda para todas las personas víctimas de violencia. Ya visité el centro, va a quedar con mucha dignidad; ojalá ninguna mujer necesitara ocupar ese espacio, pero sabemos que existe", enfatizó Chávez Murillo.

Por su parte, la comisionada ejecutiva estatal de Atención a Víctimas de Sonora (Ceeav), Lyzeth Salcedo Salinas, señaló que el programa brindará atención jurídica, médica y psicológica especializada, así como acompañamiento social y estrategias de economía personal y comunitaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui