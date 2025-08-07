Clima de HOY en la NOCHE: Tormenta tropical 'Ivo' provocará LLUVIAS INTENSAS ¿Afecta a Sonora?

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tormenta tropical 'Ivo' provocará lluvias intensas y fuertes rachas de viento con oleaje elevado para esta noche de jueves 7 de agosto, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); aquí te contaremos si es que el estado de Sonora se ve afectado por este fenómeno climatológico.

Aunque la respuesta corta es que no, no quiere decir que esta noche no se prevean chubascos y lluvias para Sonora, porque si bien 'Ivo' no, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura sí pueden traer chubascos en Sonora con viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h). Según la información de Conagua, se esperan precipitaciones hasta las 21:00 horas de esta noche en las regiones este (sur), costa (sur), centro (sur) y sur.

Aun así, se esperan condiciones de calor extremo. "Persiste el ambiente diurno de muy caluroso a extremadamente caluroso, por efecto de la circulación anticiclónica y del bajo contenido de humedad, principalmente en el noroeste y centro de Sonora, donde aún se esperan algunas temperaturas entre 45 y 50 °C", cita el comunicado de la Conagua.

Clima de Sonora para hoy en la noche

¿Dónde provocará lluvias la tormenta tropical 'Ivo'?

Según indica el SMN, la tormenta tropical 'Ivo' se desplazará al sur de las costas de Baja California Sur; su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (occidente, centro y costa), muy fuertes en Colima y Michoacán, y chubascos en Baja California Sur (sur).

Mientras que para mañana viernes 8 de agosto, 'Ivo' se desplazará al suroeste de Baja California Sur; su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en la entidad mencionada, así como en Jalisco, Nayarit y Colima.

¿Cómo será el clima para mañana viernes en Sonora?

Según el reporte, para mañana viernes 8 de agosto se espera un cielo medio nublado con lluvias puntuales y fuertes en Sonora, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Pero se espera que la onda de calor prevalezca en la región. No te olvides de seguir consultando TRIBUNA para más información sobre el estado del clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui