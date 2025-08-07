Clima en Hermosillo hoy 7 de agosto: Calor extremo continúa, sin probabilidad de LLUVIAS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- No es ninguna novedad que en la ciudad de Hermosillo hace calor, sin embargo, este día las temperaturas incrementarán. Si pensabas salir a hacer trámites o tenías en mente un paseo rápido en el centro, será mejor que tomes precauciones: llévate agua, gorra y bloqueador, porque el pronóstico del clima apunta a que este jueves7 de agosto será uno de los días más calurosos de la semana en la capital sonorense.

Después de una madrugada calurosa con mínimas de 30°C y sensación térmica de 33 °C, los termómetros en Hermosillo volverán a dispararse, alcanzando los 45 °C durante la tarde, según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel. Y aunque no se esperan lluvias, la humedad relativa del 61 por ciento y el viento cálido del sureste podrían provocar una sensación térmica de hasta 47°C.

Así será el clima en Hermosillo este jueves 7 de agosto. Foto: The Weather Channel

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente soleado, con algunos intervalos de nubes dispersas por la tarde. Las horas más críticas de calor serán entre las 13:00 y las 17:00 horas, cuando la temperatura se mantendrá entre los 42°C y 45°C. Pero el dato clave de este jueves es el índice UV extremadamente alto, que alcanzará niveles de nueve puntos. Esto significa que, si vas a exponerte al Sol, el bloqueador solar es obligatorio y lo mejor es evitar actividades al aire libre en esas horas.

El viento soplará desde el suroeste a velocidades de hasta 38 kilómetros por hora por la tarde y 51 kilómetros por hora por la noche, lo que si bien puede aliviar un poco la sensación de bochorno, también genera condiciones secas y mayor riesgo de deshidratación.

¿Qué esperar por la noche?

Al caer la noche, la temperatura seguirá siendo elevada. A las 23:00 horas todavía se prevé una temperatura de 34°C, con una sensación térmica de 35°C. El cielo estará completamente despejado y el ambiente se mantendrá seco, con muy baja probabilidad de lluvia durante toda la jornada.

¿Y el resto de Sonora?

El panorama en Ciudad Obregón, al sur del estado, será similar. Hoy jueves se esperan máximas de 43°C, con sensación térmica cercana a los 45 °C durante la tarde. La humedad será ligeramente menor que en Hermosillo, pero también se mantiene alta la exposición al sol y la necesidad de extremar precauciones por el calor. En zonas del norte como San Luis Río Colorado y Caborca, las temperaturas también superarán los 42°C.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel