Comisión Estatal del Agua soluciona problema de escasez de agua en Empalme

Empalme, Sonora.- Luego de varios meses con problemas con el suministro en varios sectores de la ciudad, y tras la habilitación de un pozo de abastecimiento que tenía años fuera de servicio, la Comisión Estatal del Agua (CEA) dio solución al desabasto de agua potable en Empalme.

Además, se repararon cuatro grandes fugas de agua que desde hace mucho tiempo tenían la tubería de 20 pulgadas que proviene de las fuentes de abastecimiento de Maytorena y La Palma, con tres y cuatro, respectivamente, litros que ahora llegan a los hogares de los usuarios.

La administradora de la CEA, unidad Empalme, Dámaris Ponce Velásquez, dio a conocer que, aunado a esto, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento a la tubería de 20 pulgadas en varios sectores, encontrando en algunos puntos taponamientos con raíces, lo que provocaba que el agua no llegara con presión a las tomas domiciliarias, o simplemente no tuvieran servicio.

Comentó que tras poner en operación un pozo que estaba fuera de servicio en Maytorena, había provocado los taponamientos con las raíces, lo que complicó los problemas de desabasto en algunos sectores, "pero afortunadamente ya se solucionaron".

Dijo que si en algunos domicilios persiste el problema de desabasto, seguramente son situaciones particulares debido al taponamiento de la tubería de tres o de una pulgada que los abastece, por lo que ahí se requiere inducir aire a presión para eliminar el 'tapón'.

La funcionaria puso a disposición el número telefónico (622) 22 3-99-98 para aquellos usuarios que presenten este problema, para que se les tome el reporte y personal del organismo acuda al domicilio a realizar el trabajo correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui