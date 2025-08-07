Emergencias por CALOR en Hermosillo van al alza; Cruz Roja atiende más este 2025

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Cruz Roja de Hermosillo atendió más casos de enfermedades relacionadas con el calor en los primeros cinco días del mes de agosto que desde el inicio de la temporada, aseguró el coordinador local, Samuel Ramos.

Tan solo del 1 al 5 de agosto, la Cruz Roja registró 11 golpes de calor, 10 deshidrataciones y cuatro casos de agotamiento por calor, en su mayoría de personas en condiciones vulnerables o en situación de calle.

Samuel Ramos dijo que, de los golpes de calor que se atendieron, ninguno terminó en defunción, reconociendo que, en lo que va de agosto, ha habido más atenciones por golpes de calor y deshidrataciones que lo acumulado durante lo que va de la temporada. Por último, mencionó que prevén un aumento de casos en estos días.

25 servicios, aproximadamente, presta la Cruz Roja, delegación Hermosillo, al día, incluyendo traslados.

Fuente: Tribuna del Yaqui