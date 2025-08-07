Falta de medidores de agua en Navojoa aumenta el problema de desperdicio

Navojoa, Sonora.- Para poder hacerle frente al problema de desabasto en la ciudad, el Ayuntamiento de Navojoa contempla la instalación de medidores de agua para evitar su desperdicio; sin embargo, primero se tendrá que resolver el problema del manganeso en las tuberías.
De acuerdo a las estadísticas del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), hay menos de 300 medidores instalados en las más de 50 mil tomas de la ciudad.
Federico Llamas Aréchiga, secretario de la Comisión de Agua Potable, mencionó que, además de fomentar el cuidado del agua, el contar con medidores permitirá también realizar cobros más exactos y no por estimaciones, ya que actualmente la tarifa de este servicio asciende a más de 530 pesos mensuales.
Necesitamos hacerlo por el bien de todos; evitemos un cobro estimado, que la gente valore este recurso; estoy seguro de que esto va a apoyar a la cultura del ahorro del agua… Algunas empresas nos podrán apoyar para poder tener del medidor y ayudar en el tema de que se cobre lo justo", puntualizó.
No obstante, las autoridades señalaron que, debido al exceso de manganeso, actualmente no hay medidores accesibles que resistan a este problema, por lo que el proyecto deberá esperar por lo menos un año más.
Eso lo vamos a solucionar y ahí entraremos con el proyecto de los medidores, porque la planta de rebombeo que está ahorita tiene equipo muy viejo y eso está generando el taponamiento", aseguró el alcalde, Jorge Alberto Elías Retes.
Fuente: Tribuna del Yaqui