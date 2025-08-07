¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Esto dice el pronóstico del tiempo Sonora del 7 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón despertó este jueves 7 de agosto con un cielo despejado, un sol intenso y calor que no dará tregua. Este día, la segunda ciudad más grande de Sonora vivirá una jornada típica del verano en el noroeste del país: temperaturas elevadas, sin probabilidad significativa de lluvia. Aunque la Tormenta Tropical 'Ivo' se encuentra activa en el Pacífico, sus efectos no alcanzarán al estado, donde predominará la onda de calor. Aquí el pronóstico del clima completo.

¿Qué esperar del clima en Ciudad Obregón hoy?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado The Weather Channel, hoy se espera una temperatura máxima de 41°C y una mínima de 29°C, con una sensación térmica que superará los 45°C durante las horas más cálidas del día. La humedad relativa ronda el 72? por ciento, lo que intensifica la percepción de bochorno, especialmente entre las 11:00 y 17:00 horas.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY jueves 7 de agosto. Foto: The Weather Channel

El día comenzó con cielo despejado y viento ligero, pero a medida que avance la jornada, aumentarán los valores térmicos. A las 08:00, el termómetro ya marcaba 33°C, con una sensación térmica de 38°C. Para las 14:00, el pronóstico prevé 40°C con cielo entre nubes y claros, y rachas de viento de hasta 44 kilómetros por hora provenientes del suroeste. Ya por la noche, el cielo volverá a despejarse y las temperaturas descenderán levemente, pero seguirán cerca de los 30°C, por lo que el ambiente continuará siendo caluroso incluso al anochecer.

El índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará niveles muy altos, con un pico de hasta nueve entre las 11:00 y las 14:00 horas. Esto significa que es fundamental evitar la exposición directa al sol durante ese periodo, o bien, usar protector solar con FPS alto, gorra o sombrero, y ropa ligera de manga larga.

Además, debido a la escasa cobertura nubosa y la baja probabilidad de lluvia, el riesgo de deshidratación o golpe de calor es alto, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar actividades físicas intensas al aire libre y prestar atención a niños y personas mayores.

¿Habrá lluvias hoy?

El pronóstico es casi nulo en cuanto a lluvias. Según The Weather Channel, durante toda la jornada hay entre cero y dos por ciento de probabilidad de precipitación en Ciudad Obregón. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados en otras zonas del estado, especialmente en zonas serranas del norte de Sonora, donde el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura podrían favorecer cierta inestabilidad atmosférica.

Fuente: Tribuna