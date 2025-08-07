CIUDAD OBREGÓN

¡Necesita tu apoyo! Adolescente de Ciudad Obregón desea ser el mejor armando el cubo Rubik

El adolescente de Ciudad Obregón, Jesús Gabriel, quiere convertirse en el mejor armando el cubo Rubik, pero necesita del apoyo de la sociedad

Adolescente de Ciudad Obregón desea ser el mejor armando el cubo RubikCréditos: Omar Rodríguez / TRIBUNA
Escrito en SONORA el

Ciudad Obregón, Sonora.- A sus 14 años de edad, el cajemense Jesús Gabriel Acuña Ontiveros, estudiante de secundaria, es un experto en 'speedcubing'. "Yo básicamente armo los cubos a velocidad; he ido a varias competencias en ciudades como Hermosillo, Tijuana, Mexicali y Mazatlán", comentó el joven que quiere ser el mejor armando el cubo Rubik.

Cuenta con el récord de Sonora y quiere convertirse en el mejor de México. "Siempre me han gustado los retos; antes jugaba ajedrez hasta que mi mamá me compró mi primer cubo", dijo.

Te podría interesar

En el mundo existen más de mil variantes y modificaciones de ese tipo de cubos. "En México aún no es considerado como un deporte mental como en otros lugares", dijo a TRIBUNA. Quien desee apoyarlo para poder viajar a Querétaro y buscar el título nacional, puede comunicarse al 6441687205.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

Ciudad Obregón SONORA
Google News