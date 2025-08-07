¡Necesita tu apoyo! Adolescente de Ciudad Obregón desea ser el mejor armando el cubo Rubik

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A sus 14 años de edad, el cajemense Jesús Gabriel Acuña Ontiveros, estudiante de secundaria, es un experto en 'speedcubing'. "Yo básicamente armo los cubos a velocidad; he ido a varias competencias en ciudades como Hermosillo, Tijuana, Mexicali y Mazatlán", comentó el joven que quiere ser el mejor armando el cubo Rubik.

Cuenta con el récord de Sonora y quiere convertirse en el mejor de México. "Siempre me han gustado los retos; antes jugaba ajedrez hasta que mi mamá me compró mi primer cubo", dijo.

En el mundo existen más de mil variantes y modificaciones de ese tipo de cubos. "En México aún no es considerado como un deporte mental como en otros lugares", dijo a TRIBUNA. Quien desee apoyarlo para poder viajar a Querétaro y buscar el título nacional, puede comunicarse al 6441687205.

Fuente: Tribuna del Yaqui