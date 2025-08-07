Oomapas Navojoa pone en marcha el pozo 'Las Ánimas' para mejorar el abastecimiento

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) inició los trabajos de equipamiento de la línea de conducción e interconexión del pozo 'Las Ánimas'.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, mencionó que las colonias que se verán beneficiadas directamente con esta acción son: 16 de Septiembre, 16 de Junio, SOP, Indeur, Nueva Generación, 23 de Abril, Infonavit Sonora, Tetaboca, Tepeyac, Misión del Sol, Sonora, Misioneros y Valle Grande.

Seguimos trabajando con paso firme para lograr el gran objetivo: agua potable 24 horas, los 365 días del año para todos", puntualizó.

Por su parte, Artidoro Lagarda, director de Oomapasn, explicó que el pozo extraerá agua a través de 200 metros de tubería e interconexión, para beneficiar a más de 17 mil hogares del sector suroriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui