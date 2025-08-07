NAVOJOA

Oomapas Navojoa pone en marcha el pozo 'Las Ánimas' para mejorar el abastecimiento

Las autoridades precisaron que, al poner en marcha el pozo, se verán beneficiadas más de 17 mil familias del sector suroriente de Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) inició los trabajos de equipamiento de la línea de conducción e interconexión del pozo 'Las Ánimas'.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, mencionó que las colonias que se verán beneficiadas directamente con esta acción son: 16 de Septiembre, 16 de Junio, SOP, Indeur, Nueva Generación, 23 de Abril, Infonavit Sonora, Tetaboca, Tepeyac, Misión del Sol, Sonora, Misioneros y Valle Grande.

Seguimos trabajando con paso firme para lograr el gran objetivo: agua potable 24 horas, los 365 días del año para todos", puntualizó.

Por su parte, Artidoro Lagarda, director de Oomapasn, explicó que el pozo extraerá agua a través de 200 metros de tubería e interconexión, para beneficiar a más de 17 mil hogares del sector suroriente.

 

