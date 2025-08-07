Se manifiestan contra CFE en Hermosillo por los constantes apagones; pasaron 21 horas sin luz

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Después de pasar hasta 21 horas sin energía eléctrica en días pasados, vecinos de la colonia Puerta Real, en todas sus etapas, y aledañas se manifestaron el día de ayer en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Hermosillo, exigiendo un mejor servicio.

Desde las 8:00 horas del día, varios vecinos de las diferentes colonias se concentraron en las oficinas de la CFE para reclamar soluciones a la problemática de las constantes interrupciones del servicio, las cuales pueden durar desde 20 minutos hasta 21 horas, y se han presentado casi todos los días desde el inicio de la temporada de calor.

Soluciones

Patricia Álvarez, presidenta del Comité de Puerta Real Segunda Etapa, dijo que buscan una reunión con representantes de la CFE tras la manifestación que realizaron el día de ayer. "Que ya nos den fechas, que se comprometan realmente para una solución. Nos dijeron que esta semana iban a estar colocando postes para jalar la línea de otro lugar", explicó.

Así mismo, vecinos del sur, oriente y norte de la ciudad manifestaron sufrir cortes de energía que se agravaron durante las lluvias. Argumentan que las fallas de la CFE pueden derivar en vandalismo, problemas de salud y afectaciones económicas que los perjudican, y que el servicio de energía eléctrica es indispensable para hacer frente a las altas temperaturas.

El dato

Se estima que ocho mil personas se han visto afectadas por los apagones tan solo en las nueve etapas de Puerta Real, a quienes se suman los habitantes de las colonias aledañas.

Fuente: Tribuna del Yaqui