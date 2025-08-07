Se manifiestan habitantes de Ures y otros ejidos contra construcción de presas en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles, habitantes de diversos ejidos aledaños al municipio de Ures se manifestaron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ubicadas en Hermosillo.

Sergio Miranda Verdugo, presidente de la Unidad de Riego en El Molino de Camou, señaló que con esta acción buscan manifestar su rechazo a la construcción de tres presas en las aguas del Río Sonora.

"Porque los efectos que van a provocar, adversos tanto al medio ambiente como a la economía de la región, van a ser muy significativos", apuntó.

Miranda Verdugo indicó que cuentan con estudios realizados sobre los impactos que ocasionó la construcción de la presa El Molinito, donde de nueve mil hectáreas productivas de uso agrícola, solo quedaron tres mil. Resaltó que la preocupación principal es que este mismo efecto se repita con el nuevo proyecto de construcción de tres presas.

El presidente de la Unidad de Riego en El Molino de Camou detalló que habían convocado a una movilización frente a la Comisión Estatal del Agua sin embargo, la empresa que había rentado los camiones canceló el servicio a última hora y no pudieron presentarse los manifestantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui