Top 3 Sonora: Gran derrama económica para Cajeme dejará fin de semana deportivo

Hermosillo, Sonora.- Inicia este jueves 7 de agosto con toda la información necesaria y más importante de la entidad gobernada por Alfonso Durazo en este Top 3 de Sonora. En primer lugar, sin duda, una noticia positiva, pues este fin de semana se desarrollarán dos eventos de gran importancia para Cajeme, que significan una derrama importante para el municipio; acá, todos los detalles.

Unión de Usuarios llama a marcha contra la CFE

La Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) informó que realizarán una marcha debido a las graves fallas que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los apagones constantes en Hermosillo.

Aparecen animales muertos en la laguna

Vecinos de Cajeme reportaron la presencia de varios animales muertos en la Laguna del Náinari. Al respecto, el director de la promotora inmobiliaria de Cajeme informó que se está analizando la situación para determinar las causas. Esto generó gran preocupación en redes sociales.

Gran derrama económica por eventos deportivos

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón informó que los eventos deportivos que se realizarán este fin de semana, entre ellos el Partido de Leyendas, en Cajeme dejarán una derrama económica aproximada de 21 millones de pesos.

