¿Tormenta Tropical 'Ivo' afectará a Sonora? Pronóstico del clima HOY jueves 7 de agosto

Hermosillo, Sonora.- La Tormenta Tropical 'Ivo' continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano, generando lluvias intensas en el occidente del país. Ante esto, surge la duda sobre si este fenómeno traerá consecuencias para Sonora. Aunque 'Ivo' se localiza más al sur, su presencia activa otros sistemas atmosféricos que podrían impactar indirectamente a la región noroeste de México, incluyendo a nuestro estado. Aquí te compartimos el pronóstico del clima de hoy, jueves 7 de agosto, para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este jueves 7 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como el de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este jueves 7 de agosto se espera una jornada marcada por condiciones climáticas mixtas en el estado de Sonora: un ambiente despejado por la mañana, pero con probabilidad de lluvias por la tarde, además de temperaturas elevadas en la mayor parte del territorio sonorense.

Así estará el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá de despejado a medio nublado. También se anticipa la presencia de bancos de niebla en zonas serranas y en el noroeste de la entidad, con temperaturas templadas a frescas en estas áreas elevadas. Las mínimas serán de entre 20 y 25°C, sin embargo, conforme avance el día, se intensificará el calor en gran parte del estado.

La tarde traerá consigo ambiente caluroso a extremadamente caluroso, especialmente en el noroeste de Sonora, donde se espera que las temperaturas superen los 45 grados Celsius, manteniéndose activa la onda de calor en la región. Se recomienda a la población tomar precauciones.

A pesar de que la Tormenta Tropical 'Ivo' no impactará directamente a Sonora, sus efectos combinados con el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura, provocarán condiciones inestables. Se prevé el desarrollo de chubascos en varios puntos del estado, especialmente en áreas serranas, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas e incluso granizo en las zonas más elevadas.

En cuanto al viento, se esperan rachas que podrían alcanzar los 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas de Sonora y del noroeste de Sinaloa, lo cual podría representar un riesgo para estructuras ligeras y reducir la visibilidad en carretera debido a posibles tolvaneras.

¿Qué pasará con el clima en el resto del país?

Aunque Sonora no será el estado más afectado por 'Ivo', otras entidades sí experimentarán condiciones severas. La Tormenta Tropical ocasionará lluvias intensas en Nayarit y Jalisco, así como lluvias muy fuertes en Colima y Michoacán, junto con oleaje elevado y vientos fuertes en las costas del Pacífico central.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)