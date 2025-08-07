VIDEO: Diputada Diana Barreras responde a señalamientos sobre su ropa y joyas de lujo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La diputada sonorense, Diana Karina Barreras Samaniego, utilizó sus redes sociales para emitir una declaración detallada en respuesta a una serie de publicaciones que, según afirmó, distorsionan información sobre su persona con el fin de desacreditar su trayectoria política y la del movimiento que representa en el Partido del Trabajo (PT). La legisladora abordó punto por punto las acusaciones difundidas en Internet.

Mediante un video habló del supuesto costo de su vestimenta y accesorios, desmintiendo los precios inflados que se les dio. Especificó que un sombrero, cuya valoración en redes sociales ascendía a 33 mil pesos, fue adquirido por mil 200 pesos. De igual manera, aclaró que unos lentes señalados con un costo de 11 mil pesos tuvieron un precio real inferior a mil pesos, y una blusa, supuestamente de 47 mil pesos, costó también menos de mil pesos.

La diputada también se refirió a señalamientos sobre sus bienes personales. Respecto a un anillo que fue objeto de críticas, explicó que no se trata de una compra reciente, sino de su argolla de matrimonio, una pieza que posee desde hace 13 años, mucho antes de iniciar su carrera en la política. En cuanto a los relojes mencionados en las publicaciones, precisó que posee únicamente dos, los cuales están registrados en su declaración patrimonial y no corresponden a los modelos ni a los valores exorbitantes que le ponen.

Además, Barreras Samaniego desmintió acusaciones de índole familiar y de nepotismo. Negó tener una hermana llamada María de los Milagros, como se había afirmado, y clarificó la situación laboral de otra de sus hermanas, quien trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace más de veinte años. Subrayó que el ingreso de su hermana a la CFE ocurrió cuando ella apenas cursaba sus estudios universitarios, desvinculando así su carrera política de la trayectoria profesional de su familiar.

La legisladora enfatizó que muchos de los hechos utilizados en su contra ocurrieron hace 7, 12 o incluso 15 años, en un periodo en el que no ejercía ningún cargo público. "Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad", declaró, atribuyendo la campaña a intereses que buscan afectar su labor. Finalmente, ofreció una disculpa a la ciudadanía que pudo haberse sentido confundida o decepcionada por la información difundida y reafirmó su dedicación.

Mi compromiso está intacto. Seguiré trabajando con honestidad... Siempre daré la cara y siempre hablaré con la verdad", concluyó, asegurando que continuará enfocada en su agenda legislativa.

Fuente: Tribuna