Así estará el clima en Ciudad Obregón hoy 8 de agosto: Calor extremo y tormentas en la tarde

Ciudad Obregón, Sonora.- El verano no da tregua en el sur de Sonora y hoy, viernes 8 de agosto de 2025, Ciudad Obregón vivirá una jornada marcada por el calor intenso y cielos mayormente despejados, ideales para quienes disfrutan de actividades al aire libre. No obstante, para la tarde de este día se prevén lluvias ligeras, por lo que será clave tomar precauciones. ¡Aquí toda la información sobre la cabecera municipal de Cajeme!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la temperatura máxima en Ciudad Obregón este viernes será de 38°C, con un cielo mayormente despejado durante el día y vientos provenientes del sureste a velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora. La humedad relativa se ubicará en torno al 49 por ciento, lo que, sumado al calor, elevará la sensación térmica a más de 40°C en las horas más críticas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

El amanecer se registró a las 05:47 horas, mientras que la puesta de sol ocurrirá a las 19:03. Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que pasarán de los 28°C al amanecer a los 36 °C hacia el mediodía. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará niveles extremos (de hasta nueve puntos), lo que implica un riesgo muy alto para la piel.

En este periodo, se recomienda evitar la exposición directa al sol y utilizar protector solar de amplio espectro con un FPS mínimo de 30, así como sombrero o sombrilla. A primeras horas de la tarde, alrededor de las 14:00, existe una ligera probabilidad de tormenta del 30 por ciento, con acumulados estimados de apenas 0.3 milímetros (mm), insuficientes para refrescar el ambiente.

Este evento aislado podría traer nubosidad temporal, pero sin un cambio significativo en la temperatura, que rondará los 37°C con sensación de 41°C. Hacia las 17:00, el cielo mostrará intervalos de nubes y claros, y la intensidad de la radiación solar disminuirá de forma notable. La noche será cálida, con una mínima de 28°C y una humedad que aumentará hasta el 70 por ciento, lo que podría generar una sensación bochornosa.

Los vientos del sureste se mantendrán suaves, entre 10 y 15 kilómetros por hora, y el cielo permanecerá parcialmente cubierto. La salida de la luna está prevista para las 18:59, y su puesta ocurrirá a las 04:57 de la madrugada del sábado.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel