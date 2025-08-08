Canacope en Hermosillo exige a la CFE una solución a apagones veraniegos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Cámara de Comercio,? Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) en Hermosillo alertó sobre el impacto que los constantes apagones y las altas tarifas eléctricas están generando en la actividad comercial, especialmente en verano, por lo que pide a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una solución ante el problema.

Martín Zalazar Zazueta, presidente de la Canacope en Hermosillo, señaló que las interrupciones en el servicio provocan daños en equipos, pérdidas de inventario y caída en ventas, afectando sobre todo a negocios sin sistemas de respaldo. "También lamentamos que el sector comercial carezca de subsidios en la tarifa eléctrica, lo que deriva en recibos elevados sin un servicio confiable", afirmó.

Igualmente, pidió revisar el esquema tarifario para dar un trato justo a quienes sostienen los empleos. Canacope Hermosillo cuenta con más de 150 negocios afiliados, a quienes se les apoya en servicios.

Fuente: Tribuna del Yaqui