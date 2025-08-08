Clima en Hermosillo HOY viernes 8 de agosto: Calor extremo y cielo parcialmente nublado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 8 de agosto de 2025, la ciudad de Hermosillo amanece con un cielo parcialmente despejado y temperaturas cálidas, las cuales incrementarán en las próximas horas. Para que tomes precauciones esta jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que alertan las autoridades meteorológicas en la capital de Sonora. ¡Toma nota planifica tu jornada!

Pronóstico del tiempo en Hermosillo para este 8 de agosto

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, este viernes Hermosillo registrará una temperatura máxima de 40°C y una mínima de 29°C, con una sensación térmica de hasta 43°C en las horas más cálidas. El sol salió a las 05:48 horas y se ocultará a las 19:09, dejando un amplio margen de horas con condiciones de radiación intensa, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, cuando el índice de rayos ultravioleta (UV) alcanzará niveles muy altos (9 de 11).

Así será el clima en Hermosillo este viernes 8 de agosto. Foto: The Weather Channel

Por la mañana, el clima será estable y despejado, con temperaturas que irán de 29°C a las 06:00 hasta alcanzar los 36°C hacia las 11:00 horas, momento en que la sensación térmica será de 39°C. La tarde será la más exigente: el termómetro marcará 40°C alrededor de las 14:00 horas, con cielo parcialmente nublado y viento proveniente del sureste y suroeste, con velocidades de entre 12 y 43 kilómetros por hora.

La noche ofrecerá un descenso ligero, pero no fresco: a las 20:00 horas se esperan 35°C con cielos variables, y para las 23:00, un cielo despejado con 31°C y sensación térmica de 33°C. La humedad rondará el 61 por ciento, lo que incrementará la percepción de bochorno a lo largo de la jornada. La probabilidad de lluvias cerrará este viernes 8 de agosto con un nueve por ciento, así que no tendrás que preocuparte por precipitaciones.

Así será el clima en Sonora

En el resto del estado, las condiciones serán similares, con predominio de temperaturas elevadas y una alta probabilidad de lluvias fuertes en zonas del sur. En regiones serranas del oriente de Sonora podrían presentarse nublados e incluso chubascos aislados, aunque no se esperan acumulados significativos.

El viento, aunque constante, no será suficiente para disminuir de forma notable la intensidad del calor. El punto de rocío en Hermosillo se mantendrá en 21°C, contribuyendo a que la sensación térmica se mantenga por encima de la temperatura real.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel