Clima en Sonora: Alertan de LLUVIAS FUERTES por 'Ivo'; esta NOCHE se esperan 3 HORAS de tormentas

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 8 de agosto comienza un fin de semana lleno de probabilidades de fuertes lluvias gracias a la tormenta tropical 'Ivo', que para hoy en la noche podría generar varias tormentas en diferentes regiones de Sonora, según lo alertado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora. Estas lluvias y vientos están previstos para presentarse durante las próximas tres horas.

De acuerdo con la CEPC de Sonora, se espera a partir de hoy y durante el fin de semana un incremento importante en la generación de tormentas para Sonora. "Debido al ligero cambio de trayectoria del sistema tropical 'Ivo', donde su desplazamiento aportará humedad al territorio estatal, la cual será aprovechada por el monzón mexicano para generar acumulados de precipitaciones importantes sobre la mayor parte del estado, exceptuando el noroeste de Sonora", señala la información compartida por Protección Civil.

Se esperan lluvias durantes las próximas tres horas en Sonora

¿A qué hora lloverá hoy en la NOCHE?

Por otra parte, de acuerdo con la Conagua, esta noche de 8 de agosto en Sonora se esperan tres horas de tormentas que son chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esto de 18:00 a 21:00 horas en las regiones norte, este costa y sur; además, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h). Protección Civil también compartió que ya se generaron los primeros núcleos de tormentas para hoy.

"Se pronostica que para las próximas horas continúen su desarrollo y pudieran ocasionar lluvias puntuales fuertes sobre las inmediaciones de Nogales y municipios colindantes. De igual forma, se prevé el desarrollo de varias celdas más durante la tarde, las cuales originarán chubascos sobre la región del oriente y sur del estado. Por su parte, no se descarta su desplazamiento a municipios del centro del estado al caer la noche".

El clima mañana sábado

Según el SMN, se espera una mañana con cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora. También por la mañana, bancos de niebla en la región y ambiente cálido; durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Sonora (noroeste). Asimismo, este día finaliza la onda de calor.

Fuente: Tribuna del Yaqui