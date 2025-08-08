Clima Sonora: Tormenta Tropical 'Ivo' llega con FUERTES LLUVIAS y viento HOY 8 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¡Llegó el fin de semana! Y si hoy, viernes 8 de agosto de 2025, tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, ya que se esperan altas temperaturas desde temprano, pero también efectos por la Tormenta Tropical 'Ivo', los cuales se traducirán en lluvias fuertes y vientos.

Clima en Sonora: Sol implacable y tormentas por 'Ivo' hoy viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este día el panorama muestra cielo de medio nublado a nublado durante el día, con probables lluvias puntuales fuertes en el sureste de Sonora, causadas por los remanentes de la Tormenta Tropical 'Ivo'. Las autoridades piden a la población tomar precauciones, ya que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizo.

Conoce los efectos de la Tormenta Tropical 'Ivo' este viernes. Foto: Conagua

En algunos tramos carreteros la visibilidad podría reducirse por encharcamientos e inundaciones, al tiempo que se espera incremento en niveles de ríos y arroyos. De igual forma, se advierte que en la mañana podrían formarse bancos de niebla en las montañas y zonas costeras, mientras que el ambiente ya es cálido, transicionando hacia un calor intenso al final de la tarde. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 40 y 45°C.

Por otra parte, el SMN y la Conagua advierten que la Tormenta Tropical 'Ivo' se desplaza al suroeste de Baja California Sur y que su circulación, junto con desprendimientos nubosos, seguirá ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado no solo en Baja California Sur y Sonora, sino también en Jalisco, Nayarit y Colima. Aunque se espera que los efectos disminuyan en el occidente de México conforme avance la tarde, Sonora todavía podría sentir sus impactos.

El viento en la región soplará del sur y suroeste a velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en algunas zonas. Para quienes se encuentran cerca del golfo de California, estas rachas se sumarán a las condiciones de oleaje elevado que se registran en Sinaloa y sur de Sonora.

Recuerda estar atento a los comunicados de Protección Civil Sonora para tomar las precauciones necesarias esta jornada.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)