Crisis por colapsos y fugas: Más de 420 kilómetros de tuberías en Navojoa necesitan ser reparados

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los diagnósticos del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), alrededor del 70 por ciento de la tubería en el municipio de Navojoa se encuentra en mal estado, por lo que urge iniciar su reposición. Esto debido a la antigüedad de las tuberías, las cuales en algunas colonias superan las cinco décadas de vida útil.

Artidoro Lagarda Yescas, director de Oomapasn, mencionó que las colonias más antiguas de la ciudad, como Reforma, Centro, Hidalgo, Nogalitos, Constitución, Tierra Blanca, entre otras más, sus tuberías fueron construidas con asbesto, sin embargo, poco a poco han comenzado a destruirse, causando taponamientos en las líneas de conducción.

El hecho de que estén funcionando es porque tenemos que estarles dando mantenimiento y reparaciones diariamente a muchas de ellas… Lo óptimo sería que toda la tubería de Navojoa fuera de PVC, con piezas y codos nuevos para que no provoquen colapsos y fugas, ya que hay mucha tubería que sigue siendo de asbesto y concreto", indicó.

Lagarda Yescas estimó que, para poder cambiar la tubería afectada, el Organismo Operador requiere alrededor de 500 millones de pesos (mdp), debido a que se tiene que restituir aproximadamente 420 kilómetros de tubería.

Hemos hablado de mil millones de pesos porque estamos hablando de la infraestructura del Oomapasn, la cual tiene que ver con pozos, cárcamos y plantas tratadoras… Pero en cuestión de tuberías no tenemos clara la cifra exacta, pero sí debe ascender a los 500 mdp porque son muchos los kilómetros que hay en Navojoa", manifestó.

Precisó que en el último año, el Organismo Operador ha logrado cambiar al menos 15 kilómetros de tubería; sin embargo, tras la adquisición de maquinaria, se espera que el plan de renovación aumente considerablemente durante los próximos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui