Dan resultados operativos en Empalme, logran reducir accidentes de motociclistas

Empalme, Sonora.- Aunque en un porcentaje relativamente bajo, los accidentes en los que se ven involucrados motociclistas han tenido una reducción durante los últimos meses en Empalme, ello tras ponerse en marcha operativos contra este tipo de vehículos livianos. Además, derivado de estas acciones se disparó el número de solicitudes para licencias de motociclistas, las que antes eran muy pocas, informó Óscar Córdova, jefe del Departamento de Tránsito Municipal.

Precisó que durante el pasado mes de junio en esta ciudad se registraron 31 accidentes viales, de los cuales, en 14 de estos estuvieron involucrados motociclistas, mientras que en julio el número de percances vehiculares fue de 32, de los que en 12 hubo motos de por medio.

Recordó que, en mayo pasado, cuando los operativos contra las motocicletas estaban suspendidos, se tramitaron 20 solicitudes para obtener la licencia de conducir de motociclista. Pero apenas estos dispositivos se reanudaron, el número de solicitantes incrementó significativamente, agregó, pues en junio fueron 70 y en julio el número se ubicó en 67 peticiones.

En cuanto al número de infracciones expedidas a tripulantes de motocicletas por no cumplir con el reglamento de tránsito, Óscar Córdova precisó que en junio fueron 323, en tanto que en julio el número se redujo a 147, lo que muestra que ahora son más los que cumplen con las disposiciones de ley.

Cruz Roja baja atenciones

El coordinador de socorro de la Cruz Roja, delegación Empalme, Mario Álvarez Foullet, dijo que dentro del número de servicios que esta institución brinda por accidentes de tránsito, los de motocicleta han tenido una notable disminución, pues la semana atendieron 7 de 15 percances, cuando antes eran hasta 18.

Fuente: Tribuna del Yaqui